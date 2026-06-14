У побережья Омана затонуло парусное судно

Очередное чрезвычайное происшествие произошло с судном индийского торгового флота в акватории Оманского залива. У побережья Омана затонуло механизированное парусное судно (MSV) Virat 1, на борту которого находились 14 граждан Индии. Как сообщил журналистам индийский правительственный источник, причиной катастрофы стала механическая неисправность, которая привела к потере управляемости и последующему затоплению судна. Инцидент произошел вблизи стратегически важных морских путей, соединяющих страны Персидского залива с мировым океаном.

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Посольство Индии в столице Омана Маскате оперативно подтвердило информацию о крушении и сообщило, что на месте бедствия развернута масштабная спасательная операция с участием местных властей и береговой охраны. К настоящему моменту одиннадцать моряков удалось спасти: их подняли из воды и доставили в безопасное место. Однако поиски остальных трех индийских граждан продолжаются. Спасатели прочесывают акваторию, надеясь найти выживших. Обстоятельства произошедшего уточняются, а родственникам членов экипажа оказывается необходимая психологическая и консульская поддержка.

За последние две недели это уже далеко не первый инцидент с участием индийских моряков в этом неспокойном регионе. Серия происшествий вызывает серьезную обеспокоенность у судовладельцев и дипломатов. Так, 8 июня береговая охрана республики объявила об успешном спасении 24 индийских членов экипажа танкера, шедшего под флагом Палау. Это судно подверглось ракетной атаке у побережья Омана, но, к счастью, все моряки остались живы. Уже на следующий день, 9 июня, в Оманском заливе был атакован еще один танкер под флагом Палау — Settebello. На его борту также находились 24 индийских моряка. В результате того инцидента спасателям удалось спасти 21 человека, но трое моряков, к сожалению, погибли.

Трагический список происшествий продолжился 11 июня, когда стало известно об атаке на коммерческое судно MT Jalveer, которое ходило под флагом Гвинеи. На борту этого судна возник сильный пожар. Однако в этот раз стихия или военное воздействие оказались милостивее: все 20 индийских членов экипажа были успешно спасены. Участившиеся инциденты с индийскими судами и моряками заставляют правительство Индии требовать от международных партнеров гарантий безопасности судоходства в регионе. Пока же поиски троих пропавших моряков с затонувшего судна Virat 1 продолжаются.