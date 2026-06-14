Женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 39-летняя женщина прилюдно использовала пламя Вечного огня, чтобы прикурить сигарету. Инцидент произошел 12 июня на мемориальном комплексе «Аллея Славы». Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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По предварительным данным, местная жительница поднялась на постамент и в присутствии других людей попыталась поджечь сигарету от огня мемориала. Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что с первой попытки ей это не удалось.

Женщину задержали по подозрению в осквернении символов воинской славы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Следственные действия продолжаются, проводится сбор доказательств, передает сайт местного СК.

Вечером 29 мая правоохранители задержали жителя Орловской области, который прикурил сигарету от Вечного огня на территории мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество».

27 февраля в Калининграде сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который грел ноги и пытался прикурить от Вечного огня. Позднее правоохранители передали нарушителя полицейским.