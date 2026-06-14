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В российском городе затопило отреставрированный за полмиллиарда рублей участок дороги

Lenta.ru

В Челябинске в воскресенье, 14 июня, после сильного ливня затопило отремонтированный за полмиллиарда рублей участок улицы Братьев Кашириных.

В российском городе затопило отреставрированный за полмиллиарда рублей участок дороги
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Об этом сообщает 74.RU.

«На Братьев Кашириных затор, на остановке "Поселок Бабушкина" "море" вышло из берегов, лучше сюда не ехать», — сообщила одна из читательниц издания.

Также жители пожаловались на плохую работу ливневой канализации и сообщали, что машины на трассе на 30-40 сантиметров уходят под воду.

В администрации города заявили, что «с таким залповым дождем не справится ни одна действующая ливневка». Известно также, что дождевая вода попала в автобусы и привела к остановке транспорта на станции «Поселок Бабушкина».

Ранее в Москве и области аномальная жара сменилась дождливой погодой. Осадки и прохлада ожидаются на протяжении всей предстоящей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.