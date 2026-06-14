В двух новых регионах России нашли тайники с шокирующим содержимым

Сотрудники Росгвардии, работающие на территориях Херсонской и Запорожской областей, за минувшие семь дней провели серию успешных операций по выявлению и ликвидации незаконных арсеналов. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе специальных, адресных и разведывательно-поисковых мероприятий бойцы обнаружили сразу несколько схронов, где хранилось внушительное количество вооружения.

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Из незаконного оборота было изъято следующее: малогабаритный реактивный огнемет, один автомат Калашникова, пятьдесят выстрелов к гранатометам различных типов, двести пять ручных гранат, более четырех килограммов взрывчатых веществ, а также свыше девяти тысяч боеприпасов разного калибра.

Помимо работы по ликвидации тайников, росгвардейцы также занимались выявлением нарушителей правопорядка. За отчетный период ими было задержано и передано в руки сотрудников правоохранительных органов более двухсот человек, которые подозреваются в совершении административных правонарушений или уголовных преступлений.

ФСБ обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском

Как особо отметили в ведомстве, в числе задержанных оказались трое граждан, которых подозревают в оказании помощи и содействии Вооруженным силам Украины.