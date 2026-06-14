К тонувшей в бассейне трехлетней россиянке не пускали скорую

В Воронеже 13 июня произошёл инцидент, когда трёхлетняя девочка начала тонуть в бассейне загородного комплекса.

Ситуация усугубилась тем, что бригада скорой помощи не смогла оперативно попасть на территорию комплекса из-за отсутствия подъездных путей. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Как сообщили в региональном минздраве, медики прибыли на вызов в течение семи минут, однако до пострадавшей были вынуждены добираться пешком.

В это время посетители комплекса, находившиеся рядом, начали реанимировать девочку. Они помогли загрузить её в машину скорой помощи, которая находилась на улице.

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По словам очевидцев, сотрудники комплекса не оказали никакой помощи, а развлекательное шоу продолжалось всего в 15 метрах от места происшествия.

Администрация комплекса в своих социальных сетях заявила, что в команде есть спасатели, и помощь была оказана своевременно, но не их сотрудниками, а одной из посетительниц, которая является врачом. Также они напомнили, что ответственность за детей лежит на их родителях и сопровождающих.

На данный момент девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за её жизнь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.