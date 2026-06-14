В Москве подполковник полиции «крышевал» кальянную и получил срок

Замглавы отдела полиции «Жулебинский» несколько месяцев получал «дань» с кальянной, расположенной в районе его работы. Взамен подчиненные подполковника МВД помогали хозяину кафе разбираться с посетителями-дебоширами.

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Как выяснил «МК», в декабре 2021 года замглавы отдела полиции «Жулебинский» познакомился с владельцем кальянной, расположенной на Жулебинском бульваре. В ходе общения они договорились о сотрудничестве, в рамках которого полицейский будет осуществлять покровительство над заведением взамен на ежемесячную оплату. За деньги подчиненные подполковника МВД должны были в приоритетном порядке реагировать на нарушения порядка посетителями кальянной, обеспечивая нормальную работу заведения.

По данным следствия, деловые взаимоотношения между владельцем кальянной и высокопоставленным полицейским длились с декабря 2021 года по январь 2023 года, в течение которых предприниматель почти каждый месяц отдавал замглавы отдела полиции «дань» в размере 5 тысяч рублей. Всего за это время он дал полицейскому взятку на сумму 50 тысяч рублей.

Кузьминский районный суд Москвы признал полицейского виновным в получении взятки и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно.