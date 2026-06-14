Задержан подозреваемый в осквернении мемориала «Мать Армения»

В Гюмри задержан 41-летний мужчина, которого подозревают в повреждении мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местную полицию.

В полиции рассказали, что сегодня получили информацию о возможной причастности к преступлению 41-летнего жителя микрорайона Муш-2 города Гюмри.

Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в Следственном управлении Ширакской области. Предварительное следствие продолжается.

Инцидент произошел 9 июня. Вандалы повредили декоративные элементы мемориала в Гюмри — позолоченные названия городов-героев Великой Отечественной войны.

Полиция возбудила уголовное производство по уголовной статье «Уничтожение или повреждение охраняемого государством исторического или культурного памятника».

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Военнослужащие 102-й базы золотистой краской восстановили поврежденные названия городов-героев ВОВ. Это временное решение, пока изготавливаются новые бронзовые буквы.

Российская сторона потребовала жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри.