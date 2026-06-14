Пьяные жители Твери хотели вернуть долг с приятеля, но перепутали дом

Жители Торжокского района захотели вернуть долг в 1000 рублей, но перепутали адрес дома и разрушили чужой забор. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

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По данным ведомства, мужчины 30, 33 и 34 лет, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, решили отправиться к своему знакомому, чтобы потребовать возврата долга в тысячу рублей.

Они пробрались на участок, выломав несколько досок в заборе. Дверь дома оказалась незапертой. В жилище злоумышленники обнаружили ящик, полный инструментов, который они и решили похитить.

«Как выяснилось позже, мужчины допустили ошибку — они перепутали дома и похитили инструменты у совершенно незнакомой женщины», — говорится в публикации на платформе MAX.

Потерпевшая написала заявление в полицию, указав сумму материального ущерба в 20 тысяч рублей.

Похищенное имущество найдено и изъято в гараже у подозреваемых, которые были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно информации областного управления МВД, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.