Мужчина набросился на 12-летнюю девочку во дворе дома в Сургуте

В Сургуте мужчине не понравилось, что дети громко говорят и смеются, и он набросился на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «К-информ Сургут».

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Инцидент произошел во дворе дома на улице Сибирской, когда компания девочек в возрасте от 12 до 15 лет возвращалась домой с прогулки. Предварительно, в это время за ними из окна квартиры наблюдал мужчина, который позже он вышел на улицу — ему не понравилось, что компания смеется и громко разговаривает.

Между мужчиной и детьми вспыхнул конфликт. По словам матери одной из школьниц, мужчина начал бросать в них камни и оскорблять, а затем применил физическую силу. На кадрах с места происшествия видно, как он хватает 12-летнюю девочку за голову и с силой роняет на землю. После того, как она встала, он попытался пнуть ее, однако та убежала.

На место вызвали полицию и скорую помощь, одна из девочек получила травмы. Ее родители рассчитывают, что действия нападавшего тщательно проверят и дадут им правовую оценку. По факту инцидента организовали доследственную проверку, сообщает региональная прокуратура.