Пропавшего в Карелии ребенка нашли мертвым

Семилетний мальчик из Санкт-Петербурга, пропавший на острове, расположенном на озере в Лахденпохском районе Карелии, найден мертвым.

Об этом сообщили ТАСС в республиканском следственном управлении СК РФ.

"Ребенок обнаружен мертвым. Предварительная причина смерти - утопление в воде. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - сказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что 12 июня около 14:00 мск семья, состоящая из четырех взрослых и двоих детей, прибыла на отдых на остров Есисаари, расположенный в акватории Ладожского озера на территории Лахденпохского района Карелии. Около 15:30 мск родственники обнаружили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски ребенка на территории острова результатов не принесли, взрослые обратились в службы экстренного реагирования.

В Тульской области во время прогулки с мамой пропала трехлетняя девочка

К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы, в том числе водолазы.