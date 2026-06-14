В Якутске тушат пожар на мусорном полигоне на площади 1,5 га

Возгорание на мусорном полигоне в Якутске ликвидируют на площади 1,5 га. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Пожар был обнаружен сегодня около 09:30 (03:30 мск - прим. ТАСС) на городском полигоне.

"В Якутске проводят работы по локализации возгорания на мусорном полигоне. По состоянию на 15:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) 14 июня продолжаются работы по локализации возгорания на мусорном полигоне. Как уточнил руководитель МУП "Жилкомсервис" Юрий Спиридонов, площадь пожара достигает 1,5 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте задействована спецтехника, а также 15 человек личного состава. Дополнительно используется промывочная техника.