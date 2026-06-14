В Тверской области из-за пожара в приюте погибли 19 собак

Приют для бездомных собак "Шанс на жизнь" загорелся в Вышнем Волочке Тверской области. В результате погибли 19 собак, сообщили в Тверской региональной общественной организации помощи животным "Шанс на жизнь" во "ВКонтакте".

"Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Инициативной группе по защите животных, в результате пожара в Вышневолоцком приюте выгорели шесть вагончиков, где жили собаки. Выжили только трое, но получили ожоги разной степени тяжести.

"Животные в вольерах не пострадали", - пояснили в группе.

По факту пожара проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.