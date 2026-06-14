Стало известно, что случилось с 16-летней россиянкой, которую искали два дня

Стали известны детали поисков 16-летней Софьи, которая пропала в Первоуральске Свердловской области. Девушка исчезла 11 июня, и её нашли только 13 июня. В процессе поисков Софья отправила маме сообщение с признанием в любви, а двум подругам — смс со словом «прости».

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Сестра Софьи, Александра, рассказала, что девушка заблудилась в лесу, когда пошла фотографировать природу на закате. Сети там не было.

Девушка спала днем, так как ночью было очень холодно, и двигалась, чтобы не замерзнуть. Было страшно, особенно из-за звуков леса и криков птиц.

В течение двух дней россиянка находилась в лесу без еды и воды. Она пыталась развести костер, но всё было слишком сырое. В итоге, чтобы утолить голод, грызла молодые веточки ели.

Когда Софья наконец смогла выйти на лесную дорогу, она направилась к трассе и в итоге добралась до поселка.

При встрече с полицией девушка была вся мокрая и грязная, у неё был жар и боли в животе. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, и Софью сначала отвезли в больницу Первоуральска, а затем в Екатеринбург. После обследования и назначения лечения её отпустили домой.

Загадочные смс, которые Софья отправила, были написаны в момент, когда она уже заблудилась и не надеялась на спасение. Однако где-то была мельком сеть, и сообщения отправились.

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