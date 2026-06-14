Неистовый белорус погнался за автомобилистами с бензопилой

В Белоруссии суд вынес приговор мужчине, который устроил погоню за автомобилистами с работающей бензопилой. Инцидент произошёл из-за дорожного конфликта и закончился угрозами применения насилия к пассажирам машины, - сообщают в прокуратуре Минской области.

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Согласно материалам дела, всё началось 28 февраля в Минской области. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, однако тот отреагировал на манёвр грубой бранью.

Когда пассажиры вышли из салона для выяснения отношений, нетрезвый мужчина завёл инструмент и начал преследование, заставив людей спасаться бегством.

Березинский районный суд признал фигуранта виновным в хулиганстве. В качестве наказания ему назначено ограничение свободы сроком на три года и шесть месяцев. Приговор не предусматривает направления осуждённого в исправительное учреждение открытого типа.