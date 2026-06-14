Пожилая женщина погибла во время ночной атаки БПЛА на Крым

Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла в результате атаки украинских беспилотников прошедшей ночью.

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Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Разделяю скорбь родных и друзей. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

14 июня произошло возгорание частного дома в Смоленской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины, пострадала пожилая женщина. В настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Днем ранее за сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель Херсонской области, еще пять человек получили ранения.