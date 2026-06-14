Мужчина позвал друга покурить и избил в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина жестоко избил друга, позвав его покурить. Об этом телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Шоссе в Лаврики в Мурино. По словам пострадавшего, друг позвал его покурить и набросился с кулаками. Агрессор жестоко избил его.

Отмечается, что пострадавший находился в сильном шоке и выглядел трезвым. Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели опрос потерпевшего и людей, ставших очевидцами случившегося.

До этого двое мужчин похитили россиянина и несколько часов избивали его в машине металлическими и деревянными предметами.