Россиянка забрала годовалого сына из детского сада с сотрясением мозга

В Брянске в частном детском саду годовалый ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение мозга. По словам матери, инцидент произошёл во время прогулки: её сын Саша упал с горки. Об этом пишет Shot.

Как сообщает телеграм-канал, женщина заметила у ребёнка ушиб на голове, когда забирала его из сада.

Воспитательница объяснила это падением, однако запретила обсуждать произошедшее до звонка заведующей, который так и не состоялся. В тот же вечер владелец учреждения связался с матерью и предложил денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

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Состояние малыша резко ухудшилось к следующему дню: он потерял координацию, отказывался от еды и был сильно обеспокоен. Повторный визит в больницу подтвердил серьёзные диагнозы — ЗЧМТ и сотрясение головного мозга.

От предложенных денег женщина отказалась, заявив о намерении подать заявление в Следственный комитет.

При личной встрече, как утверждает мать, директор детского сада обвинил её в вымогательстве и попытался урегулировать конфликт, увеличив сумму отступных до 30 тысяч рублей, что также было отвергнуто.

После огласки ситуации россиянке написали другие родители воспитанников этого сада, сообщив о похожих случаях травмирования детей, информация о которых скрывалась от родителей.

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