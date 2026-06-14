В Бежицком районе Брянска обнаружено тело мужчины

Тревожное сообщение поступило вечером в четверг из Бежицкого района города: вечером 13 июня там было обнаружено тело мужчины. Информацию об этом распространили местные жители.

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По словам очевидцев, тело было найдено в районе Нового Городка, неподалёку от Дворца культуры имени Медведева. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также выясняются обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов по данному факту пока не поступало.