Мужчина открыл стрельбу по проезжающей машине в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил Telegram-канал «112».

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Уточняется, что инцидент произошел около подъезда жилого дома. Там сидела компания и выпивала. Мимо них проехал автомобиль, после этого мужчина побежал с ним.

— После он побежал к своей машине и вернулся уже с пистолетом. Когда непонравившееся авто проехало обратно, мужчина начал по нему стрелять, — говорится в публикации.

Полиция проводит проверку по данному факту.

До этого уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего мужчины, который устроил стрельбу из травматического пистолета, а также угнал машину в Балашихе. Инцидент произошел на парковке на улице Юлиуса Фучика в микрорайоне Заря.