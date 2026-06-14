В Тверской области в акватории реки Дойбицы нашли тело подростка

ТВЕРЬ, 14 июня. /ТАСС/. Тело 16-летнего подростка обнаружили в акватории реки Дойбицы в Конаковском округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"14 июня в ночное время в акватории реки Дойбицы в деревне Вараскино Конаковского муниципального округа обнаружено тело 16-летнего юноши с признаками утопления. На место происшествия выехал Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов для координации работы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле Конаковской межрайонной прокуратуры.