Женщина убила себя и детей, на месте нашли записку

В индийском штате Телангана женщина покончила с собой, предварительно убив двух своих малолетних детей. Трагедия произошла в деревне Адави Венкатапурам, где 32-летняя Набанита совершила самоубийство в субботу, - пишет Times of India.

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По информации правоохранительных органов, жертвами стали её шестилетний сын и четырёхлетняя дочь.

На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой погибшая взяла всю вину на себя. Она заявила, что никто, включая её мужа, не несёт ответственности за произошедшее, и объяснила свой поступок тем, что дети не смогли бы жить без неё.

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В настоящее время тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти. Полиция официально зарегистрировала дело и начала расследование обстоятельств этого трагического инцидента.