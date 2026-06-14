Мигрантка, отпущенная из-под стражи ICE, замерзла насмерть

Власти признали гибель 31-летней гаитянской мигрантки Дафи Мишель в Питтсбурге убийством. Женщина, страдавшая тяжёлыми психическими расстройствами и не знавшая языка, умерла от переохлаждения в автобусе организации, - пишет Indepedent.

Согласно отчёту медэкспертизы, её смерть наступила в результате действий или бездействия третьих лиц. Семья погибшей утверждает, что после шести месяцев заключения её выпустили из-под стражи миграционной службы зимой в лёгкой одежде.

Родственники намерены подать иск против ведомства.

Представители Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) отрицают свою вину, заявляя, что женщина скончалась через три дня после контакта с агентами и находилась в процессе депортации. Тем временем местные чиновники назвали произошедшее предотвратимой трагедией.

Ситуация усугубляется тем, что недавно ICE прекратило публиковать данные о смертях задержанных в течение месяца после их освобождения. Гибель Мишель вызвала резкую критику со стороны местных властей и правозащитников.