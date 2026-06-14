Бросание девушки в пропасть с высоты 40 метров попало на видео

Женщина погибла после того, как ее сбросили без каната и страховки в пропасть высотой 40 м в штате Сан-Паулу, подозреваемые, забывшие надеть канат для прыжка, скрылись в лесистой местности.

Свидетели сообщают, что компания-организатор трюка забыла обеспечить безопасность женщине. На видео в соцсетях видно, как сотрудники компаний Entre Cordas и Ih Voei берут женщину на руки, поднимают и сбрасывают в пропасть. Под ногами у них остается канат, который обычно привязывают к ногам участникам этого трюка, передает G1.

После происшествия на мосту Понте-ду-Эскелету двое подозреваемых скрылись в лесу, но были обнаружены полицией на вертолете. Погибшую опознали как Марию Эдуарду Родригес де Фрейтас, ей был 21 год, у нее был диплом в области физвоспитания и спортивного менеджмента, она любила активный отдых.

Мэрия Лимейры объявила, что подаст в суд на федеральное правительство за халатность в отношении моста Понте-ду-Эскелету (Мост Скелетов), с которого прыгнула молодая женщина.

Подозреваемых задержали, их трое и они якобы не знают, как произошла трагедия, при которой кто-то из них забыл прикрепить канат.

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