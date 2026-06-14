Водитель опрокинувшейся на Алтае лодки катал детей без спасжилетов

Трагедия на озере Линево произошла 13 июня. На рыбацкой моторной лодке, которая опрокинулась в воду, находились шесть детей и взрослый. Подробности сообщили в правоохранительных органах Алтайского края.

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По словам ведомства, мужчина живет рядом, в том же селе. Он взял двоих своих детей и еще четверых с берега. Лодка была рыбацкой, на борту находился всего один спасательный жилет — предварительно, он был у водителя или его дочери.

Судно опрокинулось, в результате погибли сам мужчина и две девочки восьми и девяти лет. Четверых детей удалось спасти. Тела погибших разыскивают спасатели, поиски велись даже в ночное время.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности маломерного флота.