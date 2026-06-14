Мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы

Злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников ФНС и под предлогом записи на приём выманивают СМС-код для доступа к персональным данным, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Об этом Немкин сообщил РИА Новости.

По его словам, аферисты уведомляют человека о якобы обнаруженных проблемах с декларацией 3-НДФЛ и требуют срочно уточнить сведения о доходах. Для убедительности они активно используют профессиональную лексику.

Затем жертве предлагают оформить приём в ближайшей инспекции. Такой приём позволяет усыпить бдительность, и многие не замечают подвоха до самого конца разговора.

«Создаётся впечатление, что речь идёт не о мошенничестве, а об обычной административной процедуре», — пояснил парламентарий.

Когда на телефон приходит СМС-код, злоумышленники называют его подтверждением записи, но на деле он открывает доступ к учётным записям.

Немкин подчеркнул, что ни ФНС, ни другие ведомства никогда не запрашивают коды по телефону. При подобном звонке нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно проверить данные через официальный сервис.

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал, что интерес злоумышленников к домашним и офисным машинам прагматичен и хорошо монетизируется.