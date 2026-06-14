«Цифровой шаман» вымогает деньги: как мошенники наживаются на ИИ

Эксперты предупредили о взрывном росте чат-ботов с гаданиями в мессенджерах. Россияне добровольно рассказывают нейросетям то, что скрывают от родственников, а мошенники собирают данные и шантажируют. Подробности преступной схемы сообщают «Известия».

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Злоумышленники запускают подписочные сервисы: человек втягивается в общение, а размер отчислений растет с каждым запросом. Дальше в ход идут инвестиционная эзотерика, псевдодиагностика здоровья и продажа БАДов. ИИ не создает новый вид мошенничества, а делает старые схемы масштабируемыми и более убедительными.

Собранный массив данных критически важен для последующей социальной инженерии и целевых атак. Формируется психологическая зависимость: человек начинает делегировать принятие решений алгоритму, который не несет ответственности за свои выводы.

Эксперты советуют не передавать ботам конфиденциальную информацию, финансовые данные и медицинские сведения. Если ИИ обещает гарантированно предсказать будущее или сделать богатым — это точно мошенники, которым нельзя доверять.