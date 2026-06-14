Вертолет упал при взлете во Флориде, четверо пострадали

Четыре человека госпитализированы после падения вертолёта при попытке взлёта в аэропорту Норт-Перри в США.

Об этом сообщил телеканал NBC6 со ссылкой на пожарных.

По данным пожарных, пострадавшие получили травмы, которые не угрожают жизни.

Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что вертолёт Robinson R44 опрокинулся при взлёте и задел стоявший рядом самолёт. Сам вертолёт получил умеренные повреждения.

3 января частный вертолёт MD 369FF упал в горах американского штата Аризона.