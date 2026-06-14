Йеменский «человек-паук» погиб в кратере вулкана

Издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны сообщило о трагической гибели альпиниста Антара аль-Абси. Его тело извлекли из горячих сернистых вод спящего вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали.

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Аль-Абси приобрел популярность в социальных сетях благодаря видеороликам, на которых он занимался альпинизмом в опасных горных районах Йемена. Экстремал покорял отвесные скалы без какого-либо оборудования и страховки, часто даже без обуви.

Именно эта особенность принесла ему прозвище Человек-паук и армию поклонников. Трагедия разыгралась на глазах у фанатов, которые снимали его очередное восхождение.

Момент падения аль-Абси с обрыва в кратер попал на видео. Спасатели начали поисковую операцию сразу после его исчезновения и смогли достать тело из горячих вод спустя несколько часов.