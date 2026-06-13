В Англии впервые завели дело на стража порядка за работу с ИИ

Британские правоохранители начали уголовное расследование в отношении полицейского, которого подозревают в использовании искусственного интеллекта для формирования доказательной базы по ряду уголовных дел. Об этом 12 июня сообщает Financial Times.

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Речь идет о сотруднике полиции графства Дербишир. Стража порядка отстранили от работы на время проверки. Ему вменяют воспрепятствование отправлению правосудия — преступление, которое в Великобритании грозит пожизненным сроком. Подробности дела пока не раскрываются, информация о количестве потенциально сфальсифицированных эпизодов отсутствует.

В полиции Дербишира подтвердили факт проверки, подчеркнув, что расследование находится на ранней стадии. Ведомство взаимодействует с Королевской прокурорской службой (CPS) по всем делам, которые могли быть скомпрометированы. В CPS заявили, что уже контактируют с адвокатами и судами по «соответствующим случаям». Сам подозреваемый пока не задержан, арестов не производилось.

Данный инцидент стал первым известным случаем в британской уголовной системе, когда полицейского подозревают в фабрикации улик с помощью нейросетей. Примечательно, что скандал разгорелся в ту же неделю, когда в стране был запущен национальный центр PoliceAI, призванный тестировать и внедрять технологии искусственного интеллекта в работу 43 полицейских управлений Англии и Уэльса. Его глава Алекс Мюррей ранее признавал, что нейросети могут быть ненадежными, а Национальный совет начальников полиции уже рекомендовал силовикам прекратить использовать ИИ для подготовки судебных заявок и других процессуальных документов.