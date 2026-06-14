Херсонская область оказалась полностью обесточена

Все 14 муниципалитетов Херсонской области оказались полностью обесточены после аварии в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Херсонэнерго» в Telegram.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения, обесточены такие муниципальные округа (...) Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В компании также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что часть Запорожской области осталась без света из-за атаки украинских БПЛА.