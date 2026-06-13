В Ингушетии задержали пособника участников нападения на "Крокус сити холл"

Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Ингушетии, причастного к соучастию в руководстве террористическим сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что указанное лицо оказало помощь в оформлении подложных паспортов членам Боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористической организацией, в целях избежания последними задержания и обеспечения возможности продолжения ими преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Хасане Альтемирове. Против него завели уголовное дело за соучастие в виде пособничества в руководстве террористическим сообществом.