В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму со 111 устройствами

Незаконную майнинг-ферму со 111 устройствами по добыче криптовалюты обнаружили в дагестанском селе Унцукуль. Об этом сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В селе Унцукуль Унцукульского района специалистами "Дагэнерго" выявлена одна из крупнейших за последнее время незаконно функционирующих майнинг-ферм. По информации начальника Гумбетовских РЭС филиала "Дагэнерго" Мухтарахмеда Муртазаева, в ходе проверки на одном из объектов обнаружено 111 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Общая установленная мощность оборудования составила порядка 389 кВт, что сопоставимо с энергопотреблением целого жилого квартала или нескольких многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование было подключено к электрическим сетям без заключения договора энергоснабжения, что свидетельствует о бездоговорном потреблении электроэнергии.