Женщина погибла при падении с 40 метров во время роуп-джампинга в Бразилии

Женщина погибла после падения с высоты около 40 метров во время прыжка в стиле роуп-джампинг в городе Лимейра в Бразилии. Погибшей была 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

По данным военной полиции, очевидец сообщил, что сотрудники компании, организовавшей прыжок, забыли закрепить страховочное оборудование перед тем, как она была сброшена с платформы. В результате падение произошло без страховочной системы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как девушку подводят к краю платформы и сталкивают вниз. Сразу после этого слышны крики о том, что «не была закреплена веревка». В ролике также заметны сотрудники в футболках компаний, связанных с организацией прыжков, однако официальных комментариев от них на момент публикации не было, передает Globo.

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