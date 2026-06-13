Суд смягчил приговор серийному убийце бабушек в Подмосковье

Первый апелляционный суд смягчил приговор Юрию Филькину, осужденному за серийные убийства пенсионерок, разбои и покушения на убийства. Срок наказания снижен до 21 года и 9 месяцев лишения свободы, сообщает РЕН ТВ.

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Суд исключил из квалификации по ряду эпизодов признак угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении трех потерпевших. Это стало одним из оснований для пересмотра наказания.

По одному из эпизодов разбоя срок лишения свободы был сокращен до 7 лет и 3 месяцев. Также явка с повинной по другому эпизоду признана смягчающим обстоятельством при вынесении решения, передает издание.

Филькин выслеживал одиноких бабушек, убивал их и забирал деньги. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

В 2021 году ангарского маньяка осудили на девять лет, а в 2023-м — еще на десять. Что известно об одном из самых жестоких убийц — в материале «Вечерней Москвы».