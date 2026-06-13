Паром с людьми на борту из-за отказа двигателя потерял ход в Северном море

В Северном море потерял ход пассажирский паром с 69 людьми на борту, сообщает издание NDR со ссылкой на водную полицию.

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В сообщении уточняется, что днем в субботу у парома Funny Girl вышел из строя двигатель. Паром курсировал до острова Гельголанд, и сейчас его буксируют в Куксхафен, на борту находятся 69 человек.

68-метровое судно дрейфовало из-за технической неисправности в море в условиях сильного шторма почти два часа. Сначала ему на помощь прибыл спасательный крейсер, который направил его в сторону материка, а позднее операцию перенял спасательный буксир и другое судно.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в полиции, но одной женщине могла потребоваться медицинская помощь.