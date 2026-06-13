Четырехметровая акула напала на купальщицу

Спокойное утро на австралийском пляже в один миг «сменилось хаосом, кровью и воем сирен» — четырехметровая акула напала на 35-летнюю женщину. Пострадавшая находится в критическом состоянии, сообщает Sydney Morning Herald.

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Инцидент произошел в субботу, около 11 утра на пляже Куджи в Сиднее. Купальщица находилась в 30 метрах от берега, когда на нее напала акула длиной три-четыре метра.

Сапбордист Чарли Верко бросился на помощь. Он рассказал, что одной рукой удерживал над водой едва пришедшую в сознание женщину, а другой греб к берегу. Там ей оказали помощь случайно оказавшийся рядом врач и спасатели.

Пострадавшую доставили в больницу Святого Винсента в Сиднее с тяжелыми травмами.

«У нее очень серьезные раны левой голени и обеих рук», — сообщили в службе скорой помощи.

Местный житель Купер Смитон рассказал, что видел, как «отдыхающие в панике разбегались под звуки сирены, а пострадавшая лежала на песке, истекая кровью».

Женщина по имени Майара эмоционально сообщила, что «спокойное утро на пляже в один миг сменилось хаосом, кровью и воем сирен».

После инцидента спасатели на гидроциклах начали патрулировать акваторию пляжа. Биологи считают, что на женщину напала большая белая акула.