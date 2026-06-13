Остановлены поиски утонувшего 25-летнего россиянина

В Новоаннинском районе Волгоградской области были прекращены поиски 25-летнего мужчины, который утонул в реке Бузулук. Тело погибшего было обнаружено водолазами на глубине 8 метров и передано правоохранительным органам. Об этом пишет V1.RU.

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Поиски начались по заявке районного отдела полиции. На берегу реки были найдены одежда и обувь мужчины, что стало основанием для начала поисковых работ.

В полиции уточнили, что предварительное расследование не выявило криминальной составляющей в произошедшем.

Родственники погибшего до сих пор не могут осознать произошедшее. По словам одной из близких, россиянин позвонил своей матери, но через 5 минут после звонка перестал выходить на связь.

Семья быстро организовала поиски, и уже через 30 минут после этого его вещи были найдены на пляже, а тапки плавали в реке.

Проводится расследование инцидента.

Ранее также сообщалось, что в окрестностях Ялты были найдены останки мужчины, который с августа 2021 года числился пропавшим без вести. Им оказался Николай Белоусов, житель Железногорска Курской области.