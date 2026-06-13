Число погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово выросло до двух, ещё более 20 человек получили травмы, сообщили в подмосковном МВД России.

«Следователем... в отношении водителя грузового автомобиля 1972 г.р., совершившего ДТП, в результате которого два человека погибло, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее стало известно об одном погибшем и 12 пострадвших в ДТП с маршруткой в Одинцово.

Авария произошла около 14:30 на 2-м километре Луцинского шоссе. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.