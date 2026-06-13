Люди погибли при обрушении крыши в регионе РФ

Кровля ветхого частного дома обрушилась в Златоусте Челябинской области, в результате два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения кровли ветхого частного жилого дома на 4-й Тесьминской улице в Златоусте. В результате происшествия погибли два человека: женщина 1967 года рождения и мужчина 1997 года рождения. Травмирован один человек, мужчина 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавший передан бригаде скорой помощи, добавили в главке МЧС. В региональном следственном управлении СК России уточнили, что у него диагностированы ушибы, травмы позвоночника и ноги. На месте работают силы и средства Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда и специалисты скорой медицинской помощи. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, организована процессуальная проверка.