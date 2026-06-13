Пакеты спасли девушку в момент падения в открытый люк

В Краснодаре местная жительница чудом осталась жива, провалившись в открытый канализационный люк во время ливня.

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После сильного дождя все подходы к дому оказались затоплены. Девушка возвращалась с работы и полчаса пыталась найти безопасную дорогу, но в итоге вынуждена была пойти через глубокую лужу, не видя, что у неё под ногами, сообщает телеграм-канал "Типичный Краснодар".

Толстый слой мутной воды полностью скрывал дно лужи. Осторожно ступая, пострадавшая всё же наступила в открытый люк и мгновенно ушла в него по грудь. От трагедии её спасли два тяжёлых пакета с вещами — они зацепились за края бетонного кольца и не дали девушке уйти под воду с головой. После того как вода сошла, люк всё ещё оставался открытым — коммунальщики так и не удосужились его закрыть или огородить.

Падение не прошло бесследно: девушка получила серьёзные травмы ноги. Девушка вынуждена была взять больничный, а гематома не проходит до сих пор. Теперь после каждого дождя парень девушки переносит её до дома на плечах, потому что дороги в районе регулярно затапливает.

Девушка обратилась в полицию, её травмы официально зафиксированы. Понесёт ли кто-то ответственность за открытый люк, представляющий угрозу для жизни людей, пока не известно.