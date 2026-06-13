Женатый мужчина выманил 90 миллионов рублей у трех любовниц

В Сингапуре суд вынес приговор 31-летнему гражданину Мьянмы Мьо Кьяу, приговорив его к семи годам и трём месяцам тюремного заключения. Мужчину признали виновным в мошенничестве и многожёнстве: будучи в официальном браке и имея двоих детей, он в течение нескольких лет обманывал трёх любовниц, похитив у них в общей сложности 1,67 миллиона сингапурских долларов (более 93 миллионов рублей). Об этом сообщает Mothership.

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Кьяу, прибывший в Сингапур в 2021 году и работавший финансовым консультантом, использовал разные легенды для каждой из жертв:

Он убедил 44-летнюю женщину, что борется с роднёй за наследство покойного отца. Под предлогом оплаты юридических сборов он выманил у неё более 500 тысяч сингапурских долларов (27,8 млн рублей), предоставляя поддельные документы. Женщина продолжала отношения с ним до 2023 года.

Представившись учредителем крупной австралийской компании, он пообещал еще одной женщине брак и высокие доходы от инвестиций. Вложив в его «бизнес» 360 тысяч сингапурских долларов (20 млн рублей), она осталась ни с чем.

Трагедии добавило то, что женщина забеременела от мошенника, но у неё случился выкидыш на фоне стресса после раскрытия обмана.

С ноября 2023 по сентябрь 2024 года Кьяу также обещал огромные инвестиционные доходы 35-летней китянке. Влюблённая женщина отдала мошеннику почти 770 тысяч сингапурских долларов (43 млн рублей).

Все пострадавшие, работавшие в крупных сингапурских компаниях, лишились практически всех своих сбережений. Женщины заявили суду, что действия Кьяу нанесли им не только финансовый, но и тяжелейший психологический ущерб.

Несмотря на тяжесть обвинений, Мьо Кьяу признал свою вину лишь по 7 из 21 эпизода. Судебное разбирательство по остальным фактам мошенничества продолжается.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Северное Малуку произошла трагедия: 44-летняя Элизабет Ямалау стала жертвой нападения гигантского питона. Инцидент произошел, когда женщина присматривала за скотом рядом с домом.