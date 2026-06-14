На АЭС "Фукусима-1" возобновили сброс воды

Компания - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO возобновила сброс очищенной воды, который ранее второй раз за последние несколько дней был остановлен из-за срабатывания аварийной сигнализации. Об этом говорится в уведомлении компании.

Как сообщалось, причиной срабатывания сигнализации стало снижение объема воды в перекачивающих насосах. Однако проверки не выявили никаких нарушений, утечек не обнаружено. Сброс воды уже останавливался 10 июня из-за срабатывания сигнализации, но позднее был возобновлен.

На станции осуществляется двадцатый этап сброса очищенной воды, в рамках которого, как и в предыдущие разы, планируется сбросить в океан 7,8 тыс. тонн воды.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды.

Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается.

Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.