14-летнего россиянина убили ради пакета с продуктами

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего подростка, которое произошло в селе Кандры. По данным следствия, трагедия случилась днем 12 июня, когда школьник вышел из продуктового магазина с покупками. Об этом пишет «112».

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По информации телеграм-канала, на него напал 21-летний молодой человек, который с целью ограбления попытался отобрать у подростка пакет с продуктами.

В ходе нападения злоумышленник нанес мальчику несколько ножевых ранений. От полученных травм подросток скончался на месте. После этого преступник скрылся с места происшествия, забрав с собой похищенную еду.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами в тот же день. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, сопряженное с разбоем».

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