Появились подробности расправы над многодетной матерью под Москвой

С начальницей отдела Домодедовской больницы муж расправился при двух дочерях. Такие подробности о трагедии с многодетной жительницей Подмосковья появились у РЕН ТВ.

Старший сын женщины рассказал телеканалу, что сводные сестры 8 и 12 лет видели все своими глазами и поделились с ним. Молодой человек подчеркнул, что у отчима были проблемы с алкоголем, в прошлом он был судим по нескольким статьям. По этой причине, как утверждает сын россиянки, он долго не мог устроиться на работу.

Как утверждает молодой человек, когда родственника взяли на стройку, он начал вести себя как бандит. Соседи многодетной матери отметили, что у ее мужа была любовница. Он в скором времени планировал уйти к ней и оставить семью. Женщина, узнав об этом, собиралась подавать на развод.

Сын женщины предположил, что преступление произошло из-за того, что отчим пытался пьяным сесть за руль.

Раскрыты новые подробности убийства начальницы отдела больницы в Домодедово

12 июня мужчина, находясь в квартире в Домодедово в состоянии алкогольного опьянения, нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. Россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью.