Получивший 15-летний срок одиозный российский бизнесмен вышел на свободу

Глава холдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, получивший 15,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества и незаконный захват земельных участков в Рузском районе Подмосковья, вышел на свободу. Об этом пишет ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что бизнесмен вышел из СИЗО «Матросская тишина» 11 июня, потому что полностью отбыл срок наказания. Его адвокат добавил, что подзащитный не признает свою вину и надеется, что обвинительные приговоры в будущем будут отменены из-за отсутствия доказательств.

Бойко-Великий пробыл в СИЗО два года и восемь месяцев. Все это время он писал научные труды по истории России XVI и XX веков, отметила сторона защиты.

В ноябре 2025 года предпринимателя вместе с другими фигурантами признали виновным в создании организованного преступного сообщества с целью хищения земельных участков в Подмосковье на 347,9 миллиона рублей. Однако по истечении срока давности было принято решение освободить осужденных от наказания. Восемь человек, приговоренных вместе с Бойко-Великим на сроки от 10 до 15 лет, освободили в зале суда. Бизнесмен должен был отбыть четыре месяца по первому приговору.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.