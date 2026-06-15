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Получивший 15-летний срок одиозный российский бизнесмен вышел на свободу

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Глава холдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, получивший 15,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества и незаконный захват земельных участков в Рузском районе Подмосковья, вышел на свободу. Об этом пишет ТАСС.

Получивший 15-летний срок одиозный российский бизнесмен вышел на свободу
© РИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что бизнесмен вышел из СИЗО «Матросская тишина» 11 июня, потому что полностью отбыл срок наказания. Его адвокат добавил, что подзащитный не признает свою вину и надеется, что обвинительные приговоры в будущем будут отменены из-за отсутствия доказательств.

Бойко-Великий пробыл в СИЗО два года и восемь месяцев. Все это время он писал научные труды по истории России XVI и XX веков, отметила сторона защиты.

В ноябре 2025 года предпринимателя вместе с другими фигурантами признали виновным в создании организованного преступного сообщества с целью хищения земельных участков в Подмосковье на 347,9 миллиона рублей. Однако по истечении срока давности было принято решение освободить осужденных от наказания. Восемь человек, приговоренных вместе с Бойко-Великим на сроки от 10 до 15 лет, освободили в зале суда. Бизнесмен должен был отбыть четыре месяца по первому приговору.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

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