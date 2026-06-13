ФСБ и СКР задержали пособника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) задержали пособника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 13 июня, сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что задержанный является активным участником боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*.

— По версии следствия, он фактически был пособником террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Именно фигурант обеспечил новым паспортом одного из участников громкого преступления, используя который тот выехал за границу и до сих пор находится в розыске, — говорится в материале.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что за преступниками, устроившим теракт в «Крокус Сити Холл», установили негласное наблюдение в СИЗО, чтобы они не покончили с собой до отправки в колонию.

Также стало известно, что боевики, устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, должны были стать шахидами (смертниками). Кроме того, по указанию куратора боевики частично покрасили свои автоматы в желтый цвет.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.