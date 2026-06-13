Муж убитой главы колл-центра завел любовницу перед преступлением

Семья главы колл-центра Домодедовской больницы Дарьи Корышевой находилась на грани развода незадолго до ее гибели. Об этом сообщает SHOT.

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По данным Telegram-канала, в последнее время 38-летняя Дарья и ее 43-летний супруг Михаил часто ссорились. Как рассказал 18-летний сын женщины, отчим злоупотреблял алкоголем, а недавно признался жене, что у него появилась любовница.

Конфликт между супругами вспыхнул утром накануне в их квартире в микрорайоне Западный в Домодедово. В ходе ссоры Михаил схватил нож и дважды ударил Дарью в грудь. От полученных ранений женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Михаила задержали, сейчас он дает показания. Предварительно, в момент убийства он был пьян. У супругов остались две дочери 9 и 12 лет.

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Ранее сообщалось, что Дарья около пяти лет возглавляла колл-центр Домодедовской больницы, а до этого работала в авиакомпании. Коллеги называли ее добрым и светлым человеком.