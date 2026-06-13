Москвичка лишилась 26 миллионов рублей после СМС от мошенников

Жительница Москвы получила от мошенников сообщение с требованием позвонить по номеру телефона, так как ее личные данные якобы находятся под угрозой, и лишилась 26 миллионов рублей. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По информации ведомства, женщина решила перезвонить, ей ответила якобы специалист федерального казначейства. Аферистка убедила ее создать новый счет и внести туда все деньги, иначе, по ее словам, к пострадавшей должна приехать опергруппа и все изъять, «чтобы мошенники не украли» эти средства.

Под влиянием злоумышленников женщина передала наличные курьеру, а также купила золотые монеты и слитки, которые также отдала курьеру.

11 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что мошенники обманули 80-летнего мужчину, проживающего в подмосковном Жуковском, и получили от него более 1,5 миллиона рублей. Пенсионер перевел деньги на карту дроппера. Пособника дроппера тоже задержали. В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.