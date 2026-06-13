Раскрыты новые подробности убийства начальницы отдела больницы в Домодедово

В Домодедово возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней начальницы одного из отделов местной больницы. По данным следствия, преступление совершил её супруг, 46-летний Михаил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Новые подробности происшествия раскрывает телеграм-канал «112».

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По информации издания, трагедия произошла на фоне семейного конфликта. Во время ссоры мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил жену ножом.

От полученных ранений Дарья скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В ближайшее время следствие изберёт в отношении Михаила меру пресечения. Ведутся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Подмосковье убили 38-летнюю начальницу отдела больницы

Также ранее сообщалось, что причиной трагедии стал бытовой конфликт: погибшая запрещала мужу употреблять алкоголь.