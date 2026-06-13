69-летний британец погиб, спасая питомца: волны унесли его за 54 секунды

В английском городе Брайтон трагически погиб 69-летний Гарет Джонс. Мужчина играл со своей собакой по кличке Конни на пляже, бросая ей теннисный мяч. В какой-то момент ветер унёс мяч в море. Собака немедленно бросилась в воду, а хозяин последовал за ней, чтобы спасти питомца. Однако ни животное, ни сам мужчина не смогли вернуться на берег. Трагедия произошла в январе 2021 года, но подробности стали достоянием общественности позже.

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Сотни местных жителей присоединились к спасательным службам в поисках пропавших. Конни нашли на следующий день на том же пляже — она была засыпана песком. Тело Гарета обнаружили только 18 января, спустя два дня после исчезновения, в 28 километрах от места, где он утонул. Сильное течение и волны, вероятно, унесли тело на большое расстояние.

Сын погибшего Робби Джонс поделился душераздирающими подробностями. Он видел запись с камер видеонаблюдения, которую показала полиция.

«Две волны ударили его по правому плечу, а затем третья волна, и всё… Видео длилось 54 секунды, а потом его больше не видели. Ему потребовалось всего 54 секунды, а он был крепким парнем, который играл в теннис и был хорошим пловцом. Такое могло случиться с каждым», — цитирует сына издание Mirror.

После трагедии Робби Джонс начал посещать школы, чтобы рассказывать подросткам о безопасности на воде. Он предупреждает, что даже сильные пловцы могут попасть в ловушку морских течений и волн. Этот случай служит напоминанием: спасая домашних животных, люди часто недооценивают смертельную опасность стихии. Гарет Джонс погиб, пытаясь спасти свою любимицу, но в итоге не смог спасти ни её, ни себя.